شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة في محيط الكنائس لتامين قداس عيد القيامة بمراكز الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت الاجهزة الامنية بالأقصر، اليوم السبت، إجراءات أمنية مشددة بمحيط المناطق الاثرية والسياحية والكنائس وبالقرب من المنشآت الحيوية وأماكن تجمع المواطنين، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة، وأداء القداس بالكنائس المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة.

وتفقد اللواء طارق علام، مدير امن الاقصر الخدمات، مشدداً على تفعيل دور وحدات التدخل السريع المنتشرة على مستوى المحافظة لضمان التدخل الفوري، في حالة حدوث أي اعمال تعكر صفو الامن العام، مؤكدا على شدة يقظة القوات واستمرار مرور القيادات الإشراقية على الخدمات، وتضمنت الاجراءات تفتيش السيارات وفحص هوية القادمين والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية الى أرض المحافظة.

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ومن ناحية أخرى تحرك قول امنى بمراكز الاقصر الجنوبية مكون من جميع الإدارات الشرطية للتنشيط بمختلف مدن الاقصر ووضع مجموعات قتالية ومدرعات وخدمات من الشرطة السرية والنظامية في محيط الكنائس.

كما قامت إدارة مرور الاقصر برئاسة العميد محمد صلاح، مدير الادارة بعمل كمائن مرورية ثابتة ومتحركة لضبط المخالفين للقانون والتأكد على الالتزام بالقواعد المرورية والتأكد من هوية اصحاب السيارات وضبط المشتبه فيهم وتسليمهم لمديرية الامن.

وقامت قوات المفرقعات، بتمشيط جميع الكنائس وارسال فرق المفرقعات للتأكد من خلوها من أي مواد قابلة للانفجار باستخدام الكلاب البوليسية المدربة واجهزة الكشف عن المعادن كما تم وضع بوابات الكترونية بجميع الكنائس، وتفتيش حقائب السيدات.