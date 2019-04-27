شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تواصل حملات المرور لمنع سير التوك توك بالمحاور الرئيسية في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنظيم حملات دورية بالتنسيق بين إدارة المرور، وإدارة الأمن بجهاز المدينة، لمنع سير التوك توك في المحاور الرئيسية بالمدينة، والتحفظ عليه، مؤكدًا استمرار الحملات لحين القضاء على تلك الظاهرة العشوائية.

وأوضح أنه تم تنظيم حملة تحت إشراف المهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشرف على القطاع الشرقى للمدينة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 11 توك توك، وشملت الحملة مناطق، مدخل السياحيات والمتميز، ومينا جاردن، وطريق الواحات، ومدخل بيت العائلة، والشارع الفاصل بين الحيين الثانى والثالث، ومحور الكفراوى، والمحور الرئيسى.

وأكد المهندس شريف الشربينى أن هناك عقاباً رادعاً من قبل جهاز المدينة للمخالفين الذين يقومون بتسيير التوك توك، بالمحاور الرئيسية، وذلك من أجل الحفاظ على النسق الحضارى للمدينة وإظهارها بالشكل اللائق بها.