شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: السيسى يدعو للتحرك الجماعى لتنفيذ ما تم التوافق عليه بقمة بكين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا للتحرك الجماعى لتنفيذ ما تم التوافق عليه فى قمة بكين، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة.
وألقى الرئيس السيسى كلمة خلال مشاركته اليوم فى جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصينى وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
كانت هذه تفاصيل خبر بسام راضى: السيسى يدعو للتحرك الجماعى لتنفيذ ما تم التوافق عليه بقمة بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.