شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: السيسى يدعو للتحرك الجماعى لتنفيذ ما تم التوافق عليه بقمة بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا للتحرك الجماعى لتنفيذ ما تم التوافق عليه فى قمة بكين، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة.

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وألقى الرئيس السيسى كلمة خلال مشاركته اليوم فى جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصينى وعدد من رؤساء الدول والحكومات.