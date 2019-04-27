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السيسى يوافق على التعديل الأول لاتفاقية منحة مع أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 538 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10-9-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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