شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على التعديل الأول لاتفاقية منحة مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 538 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10-9-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نشر القرار بالجريدة الرسمية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يوافق على التعديل الأول لاتفاقية منحة مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.