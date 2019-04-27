"معلومات الوزراء" يستعرض بالإنفوجراف طرق الوقاية من الحوادث النيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا للوقاية من الحوادث النيلية، بمناسبة احتفال شم النسيم. وأوضح الإنفوجراف، أنه لا يجب أن يخاطر الإنسان بحياته ويستقل الوحدات النيلية غير الصالحة للاستخدام، ويجب الإبلاغ عن المعديات والوحدات النيلية التى لا تلتزم بالحمولة المقررة. Advertisements







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