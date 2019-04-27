صور.. البابا تواضروس يستقبل الإمام الأكبر والمفتى ووزير الأوقاف للتهنئة بالعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، منذ قليل، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومعه وفد من قيادات المشيخة، ووزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة ووفد من وزارته، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ووفد من قيادات دار الإفتاء. Advertisements قدم الضيوف لقداسة البابا التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتبادلوا كلمات غلفتها روح الود الخالص.

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