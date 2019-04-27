شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار "الدستورية" بعدم قبول الطعن على لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 123 لسنة 36 قضائية " دستورية" والمقامة من أسامة أحمد محمد عطية فى الطعن على دستورية نص المادة 12 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2000، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة. وحكمت المحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً وموضعاً. Advertisements وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وأمانة سر محمد ناجى عبد السميع.

5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار "الدستورية" بعدم قبول الطعن على لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.