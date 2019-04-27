شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بلا مأوى وينقله للمستشفى للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بناء على البلاغ الوارد لفريق التدخل السريع من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بشأن تواجد رجل مسن بلا مأوى مريض يفترش إحدى أرصفة شارع التحرير، بوسط البلد بالقاهرة، توجه أعضاء الفريق إلى مكان المسن وتبين أنه يدعى "بهاء.ا" ويبلغ من العمر 61 عاما.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تبين أن المسن يعانى من غرغرينة بساقية، وقام الفريق بطلب سيارة إسعاف، وتم التوجه به إلى مستشفى القصر العينى لإجراء الكشف الطبى المبدئى عليه.

وقام الفريق بالتنسيق مع مسئولى منظومة الشكاوى لحجز المسن بإحدى المستشفيات لمثل هذه الحالات، وعليه توجه أعضاء الفريق إلى مستشفى حميات العباسية وتم إخضاع المسن لفحص طبى شامل من قبل الفريق الطبى بالمستشفى الذى قام بعزلة فى حجرة طبية ليتلقى العلاج، ويتابع الفريق حاله المسن وبعد تماثله للشفاء لاستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.