أخبار مصر | التشيك تكرم العالم المصري زاهي حواس وتصفه بالمغامر الأسطوري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيك تكرم العالم المصري زاهي حواس وتصفه بالمغامر الأسطوري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل عالم الأثار المصري الدكتور زاهي حواس، على جائزة الأفلام التسجيلية من جامعة بلانسكي بجمهورية التشيك.

وجامعة بلانكسي تضم أكاديمية للسينما، ويقام بها مهرجان سنوي للأفلام الأكاديمة، وهذه هي النسخة الـ 55 منه، حيث يقام المهرجان منذ عام 1964 ويدعي له مشاهير الأفلام التسجلية من العالم أجمع وخاصة قناة ديسكفري وbbc وغيرها.

ويقام هذا المهرجان في مدينه olomouc وهي ثاني أكبر مدن جمهوريه التشيك؛ ويعقد لمده أسبوع؛ وقد عرض المهرجان العديد من الأفلام التي سجلها الدكتور زاهي حواس مع قناه ديسكفري.

والجائزة تُعطى للعلماء الذين استطاعوا أن يقدموا علومهم للعامة عبر العالم بشكل مباشر وبسيط عبر إنتاج فيلمي قصير، وهو ما نجح فيه حواس خلال السنوات الماضية.

Advertisements

ووصفت إدارة المهرجان حواس بأنه استطاع أن يدخل علم الآثار المصرية الصعب إلى قلوب الجميع في أنحاء العالم، فهو العالم الوحيد الذي يعرفه العامة في شوارع ومدن الدنيا كلها.

والجائزة عباره عن تلسكوب للكرة الأرضية.

وأشار رئيس المهرجان ان العامه في كل مكان يطلقون علي حواس انديانا جونز والمغامر الأسطوري في السنيما العالمية

وقال "حواس" إنه سعيد بهذه الجائزة وهي تكريم لكل المصريين؛ وشكر قناه ديسكفري على اهتمامها بنشر الأفلام عن قدماء المصريين وأنها أصبحت القناه الأولى التي تعرض العلم للناس وآخرها برنامج اكتشاف آثار تونا الجبل بالمنيا وفتح التابوت علي الهواء مباشرة، والذي تم بثه في أكثر من ٩٥ دولة.

وعقب تلقيه الجائزة ألقى "حواس" محاضرةحول الآثار المصرية القديمة شهدها آلاف المواطنين والعلماء ونجوم السنيما، عن الاكتشافات الأثرية، داخل قاعة الأكاديمية الشهيرة المعروفة بـ "مقصوره الجسم المقدس".