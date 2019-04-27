أخبار مصر | "العصار" و"نصار" يشهدان توقيع اتفاقية للتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية خلال زيارتهما للصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" و"نصار" يشهدان توقيع اتفاقية للتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية خلال زيارتهما للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم، خلال زيارتهما للصين علي هامش منتدى الحزام والطريق مراسم توقيع اتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200الحربي) وشركة فوتون الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية في مصر،وذلك خلال الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد الوزاري المرافق له للصين، وتأتى هذه الاتفاقية في إطار سياسة الدولة المصرية لتصنيع العربات الكهربائية بكافة أنوعها في مصر.

يشار إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوي العالم ومنها تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في مصر وذلك لما يمتلكه (مصنع 200 الحربي) من إمكانيات تصنيعية وبنية تحتية تساعد علي نجاح تنفيذ هذا المشروع، حيث تهدف هذه الإتفاقية تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي علي مدار أربع سنوات بمصنع 200 الحربي وبنسة تصنيع محلي 45% ، ومن المقرر أن يتبع هذه المرحلة مراحل آخري لتوطين الصناعة بمصر وكذا تصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية،وقد أهدت شركة "فوتون" الصينية عقب توقيع الإتفاقية مصنع 200 الحربي أتوبيس مفصلي كهربائي يسع لـ180 راكب وذلك لتجربته بمصر.

ومن جانبه أعرب المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عن ثقته في تنفيذ بنود الإتفاقية ونجاح وزارة الإنتاج الحربي في نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية لما تتمتع به من مقومات صناعية وعمالة بشرية مؤهلة وكذلك للمناخ الاستثماري الجاذب وقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح الكثير من المزايا الاستثمارية للشركات العالمية للدخول في السوق المصري وعمل شراكات صناعية واقتصادية مع الحكومة المصرية وشركاتها.

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ومن جانبه شدد Luo Yunjie، رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، على رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع المركبات الكهربائية لما تتميز به من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عالي ولما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية مما يساعد على نجاح توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر مؤكدا علي قيام شركته بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في هذا المجال ، مؤكداً علي الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

وسبق توقيع هذا البروتوكول زيارة من الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشركة فوتون الصينية وذلك للإطلاع علي خطوط إنتاجها وبحث أطر التعاون.

ويأتي هذا التوقيع خلال الزيارة الرئاسية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من الوزراء لدولة الصين وذلك للمشاركة في قمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي، التى تستضيفها العاصمة الصينية بكين.