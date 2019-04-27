مصر | شرطة المرافق ترفع 626 حالة إشغال طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 626 حالة إشغال طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط 219 كرسي – 25 قلب شيشة – 58 ترابيزة+ طقطوقة – 4 ثلاجة – 14 شمسية – 140 عرق خشب +330 لوح خشب – 60 سيخ حديد – 2 تروللى -– 5 عربة يد – 41 استاند حديد – 33 ميزان متنوع – 10 ترولي 3 تابلوة– 11 فرش خردوات – 1 خلاطة – 43 ميزان متنوع - 8 عربة لبيع المأكولات - 7 سلاسل واوتاد – 60 سيخ حديد– 4 إسطوانةغاز –-1 تنك مياة – 4 مدرج فاكهة خشب – 1 خلاط – 2 ونش – 15 باكت مياة غازية – 100 سيخ حديد باجمالي المخالفات ( 626 ) مخالفة.
وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.