مصر | شرطة المرافق ترفع 626 حالة إشغال طريق بالجيزة

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شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الاهرام، اول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط 219 كرسي – 25 قلب شيشة – 58 ترابيزة+ طقطوقة – 4 ثلاجة – 14 شمسية – 140 عرق خشب +330 لوح خشب – 60 سيخ حديد – 2 تروللى -– 5 عربة يد – 41 استاند حديد – 33 ميزان متنوع – 10 ترولي 3 تابلوة– 11 فرش خردوات – 1 خلاطة – 43 ميزان متنوع - 8 عربة لبيع المأكولات - 7 سلاسل واوتاد – 60 سيخ حديد– 4 إسطوانةغاز –-1 تنك مياة – 4 مدرج فاكهة خشب – 1 خلاط – 2 ونش – 15 باكت مياة غازية – 100 سيخ حديد باجمالي المخالفات ( 626 ) مخالفة.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.