مصر | نيابة عابدين تحقق مع 18 متهما بالتشاجر في وسط البلد وترويع المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة عابدين تحقق مع 18 متهما بالتشاجر في وسط البلد وترويع المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة عابدين الجزئية تحقيقاتها، مع 18 شخصا لاتهامهم بحيازة أسلحة حادة والتشاجر بوسط البلد وترويع قاطني المنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة، تابع لقسم شرطة عابدين، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات"، وبين بائع متجول، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "بلطجة"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب، بسبب "فرش" الثاني لبضاعته أمام محل الأول.

واستعان كلٌ منهما بأنصاره، وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصى الخشبية، مُحدثين تلفيات عبارة عن كسر واجهات ثلاثة محال كائنة بمحل البلاغ، وقيامهم باستعراض القوة وترويع قاطني المنطقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل الواقعة، وضبط الطرف الأول والثاني و3 آخرين، وبتكثيف الجهود تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط باقي المتهمين والبالغ عددهم 18 شخصا، وبحوزتهم 6 عصا خشبية "شوم"، و5 "ماسورات" حديدية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام المضبوطات حيازتهم وتم تحرير المحضر الازم وتولت النيابة التحقيقات.

