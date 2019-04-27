مصر | أمن الجيزة يضبط عددا من الخارجين عن القانون بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط عددا من الخارجين عن القانون بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأسفرت الحملة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط ضبط 1 خلاطة – 3 ثلاجة – 3 ميزان – 4 شمسية – 35 كرسى – 3 إسطوانة غاز – 5 إستاند – 15 ترابيزة – 10 قلب شيشة – 6 تروللى – 18 لوح خشب – 50 عرق خشب – 100 سيخ حديد. وأسفرت الحملة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط ضبط 1 خلاطة – 3 ثلاجة – 3 ميزان – 4 شمسية – 35 كرسى – 3 إسطوانة غاز – 5 إستاند – 15 ترابيزة – 10 قلب شيشة – 6 تروللى – 18 لوح خشب – 50 عرق خشب – 100 سيخ حديد. وفي مجهود البحث الجنائي تم ضبط 4 حكم جزئى - 5 غرامات – 1 بائع متجول بدون ترخيص – 7 اشتباه– 1 خيال وجمال – 1 بائع متجول – 3 تسول. شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، حيث تم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الاثريه دائرة قسم الاهرام.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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