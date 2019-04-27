مصر | أمن الجيزة يضبط 38 مشتبها بهم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 38 مشتبها بهم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وتم القيام بحملة مكبرة بدائرة قسم شرطة الطالبية شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

في مجال المرور: تم ضبط 8 سحب متنوع –18 نموزج 125 –- 38 اشتباه.

في مجال المرافق:تم ضبط 75 كرسى- 16 ترابيزة --– 9 طقطوقة – 2 تروسيكل – 12 قلب شيشة – 6 استاند- 4 توك توك –35 مليكان ملابس – 8 ميزان- 1 عربة يد –– 9 استاند-–4 أسطوانة – 5 شمسية—5 ميزان – 19 اوتاد حديد – 2 تابلوة - ميزان- 2 عربة فول – 7 اعلان بدون ترخيص – 4 مليكان – 3 ترولي – 4 غرزة شاي -1 كوريك – 12 طقطوقة.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.