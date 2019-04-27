مصر | ضبط راكب بحوزته كمية كبيرة من الحشيش بمطار القاهرة

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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مسافر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت.

واشتبهت الخدمة المعنية من ادارتى (البحث الجنائى - تامين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب و بفتح الحقائب و تفتيشها عثر مخبا بداخلها على عدد 8 ثمانية قطع ( فرش ) لجوهر الحشيش المخدر وزنت ( 775سبعمائة و خمسة و سبعون جرام ) مخبأة داخل " علبة تليفون محمول.

وامر اللواء احمد الانور مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.