مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لتطهير شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

شنت إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وتم القيام بحملة شارع مستشفى الصدر دائرة قسم العمرانية) شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية

وأسفرت في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط عدد ((35 كرسى متنوع- 6 ترابيزة – 7 طقطوقة – 2 ثلاجة عرض- 6 ميزان متنوع – 3 تابلوة – 2 عربة يد – 2 أسطوانة غاز – 3 شمسية – 1 عربة فول) إجمالي 61.

وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 2 دراجة بخارية – 2 سلاح ابيض – 1 جناية – 6 مستنأف – 16 جزئي باجمالي 29.

كشفت المعاينة الأولية أن تسرب غاز من أنبوبة غاز صغيرة الحجم، وراء انفجار الأنبوبة واندلاع النيران بالشقة.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة فيصل بسبب انفجار أسطوانة غاز، دون وقوع أية خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار وتصاعد ادخنة من شقة بعقار سكني بالقرب من محطة مترو فيصل، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أية خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.