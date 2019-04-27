مصر | ضبط راكب بحوزته أقراص مخدرة قبل سفره إلى السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب بحوزته أقراص مخدرة قبل سفره إلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة التامين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مسافر على على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة.

واشتبهت الخدمة المعنية من ادارتى (البحث الجنائى - تامين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب و بفتح الحقائب و تفتيشها عثر مخبا بداخلها على عدد (32 ) شريط لعقار لعقار التامول المخدر بإجمالى عدد (320عشرون ثلاثمائة و عشرون ) قرص مخبأة داخل " علبة حلوى ".

وأمر اللواء احمد الانور مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.