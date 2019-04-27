مصر | ضبط راكب بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة التامين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مسافر على على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت.

واشتبهت الخدمة المعنية من ادارتى (البحث الجنائى - تامين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب و بفتح الحقائب و تفتيشها عثر مخبا بداخلها على عدد (1650 ) قرص لعقار الترامادول المخدر وزنت (نصف كيلو جرام ) مخبأة داخل نعال بعض الاحذية.

وأمر اللواء احمد الانور مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.