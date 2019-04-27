مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 7 تجار مخدرات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط7 متهمين بحوزتهم 300جرام حشيش – 22أقراص مخدرة كما تم ضبط شخص بحوزته سلاح الى وطلقتين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن الجثة المعثور عليها بمنطقة الطالبية، كانت عبارة عن النصف الأسفل من جثة سيدة، "البطن والرجلين" وكانت متواجدة داخل حقيبة، بمنطقة أرض البحر.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سيدة بقطعة أرض زراعية بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

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وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بالعثور على جثة سيدة داخل قطعة أرض زراعية، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم الطالبية، والنقيب محمد مجدي معاون مباحث القسم، وتبين أن الجثة لسيدة، وتم التحفظ على الجثة، وكاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان على الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لباقي الجثة المعثور عليها، وهويتها، والمتهم بارتكاب الجريمة، ومعرفة دوافعة لارتكاب الجريمة.

