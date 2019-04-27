انت الان تتابع توفيق عكاشة: الأوضاع في لبنان ستشتعل قريبا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توفيق عكاشة

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن مصر محاصرة بحزام نارى من الأزمات والصراعات والحروب فى المنطقة، وإن هذا الخطر أكبر مما عاشته مصر فى الحربين العالميتين الأولى والثانية، لأنها كانت مستهدفة بالاحتلال، وبالفعل تعرضت للاحتلال على مدار 4 آلاف سنة. وأوضح عكاشة، فى حلقة الجمعة، من برنامج «مصر اليوم»، الذى يقدمه على فضائية «الحياة»: «مصر خلصت على الاحتلال والاحتلال مقدرش يخلص عليها، واللى إحنا فيه دلوقتى إنه يخلص على الشعب عشان يعرف يقعد فى الأرض دى، ودهى أخطر مرحلة».

وأضاف عكاشة: «فى مصر حولنا الجيش فى 4 سنوات إلى أكبر جيش متطور فى المنطقة، وهذا يلزمه اقتصاد قوى، حتى يمد الجيش بالمال وقت التعرض للمخاطر».من ناحية أخرى، تنبأ توفيق عكاشة باشتعال الأوضاع فى لبنان قريبًا.وقال عكاشة: «إحنا وسط حزام نار، الأوضاع فى سوريا انهاردة تشتعل اشتعالا غير عادى، والأوضاع فى لبنان