انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم السبت، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، على خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، "أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، على خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، في وقت سابق، أنه سيتم التوجيه بتنفيذ 8 مشروعات لإعادة هيكلة سكك حديد مصر ومشروعات مترو الأنفاق، و5 مشروعات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعين لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.ويعد تطوير قطاع النقل بصفة عامة، والسكة الحديد بصفة خاصة من أهم الأولويات