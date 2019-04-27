انت الان تتابع طقس ساخن و10 نصائح.. الأرصاد تحذر من حالة الجو اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. نقدم لك: 10 نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة.. تناول السبانخ درجات
وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
نقدم لك: 10 نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة.. تناول السبانخدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 17 32
الإسكندرية 16 27
مطروح 14 26
السلوم 17 33
سيوة 18 38
بورسعيد 16 24
الإسماعيلية 15 31
السويس 16 30
العريش 12 26
رفح 13 25
رأس سدر 24 34
طابا 16 29
كاترين 10 25
الطور 20 27
شرم الشيخ 23 31
الغردقة 22 32
مرسى علم 25 32
المنيا 17 35
أسيوط 16 35
سوهاج 20 36
قنا 21 37
الأقصر 20 37
أسوان 22 37
أبوسمبل 21 36
الوادى الجديد 23 36
شلاتين 22 31
حلايب 23 28
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