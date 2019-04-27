انت الان تتابع عمرو أديب: مفتي ليبيا أصيب بـ«غرغرينة» في دماغه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عمرو أديب
قال عمرو أديب إن استخدام الدين فى السياسة أصبح أحد الوسائل التى يلجأ إليها أصحاب الأفكار المتطرفة والمتشددة. وأضاف أديب، خلال حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»: «مفتى ليبيا الغريانى، واضح إنه حصلتله غرغرينة فى دماغه، الراجل عمل فيديو بيقول فيه للناس إن اللى عمل عمرة أو حج مرة ميروحش تانى، كتر خيره طبعا إنه قال مرة كفاية، وقال إحنا مش عايزين حد يعمل الكلام دا عشان نحرم المملكة العربية السعودية من الأموال اللى بتخليها قوية، وقال إن اللى هيطلع حج أو عمرة تانى يبقى آثم».
وتابع أديب: «مفتى ليبيا قال إنه مسئول عن فتواه قدام ربنا، طبعا هيخش فى نار جهنم ويتشوى فيها، وانا عايز أقوله إن الفلوس اللى الناس بتصرفها عشان تعمل حج أو عمرة، السعودية بتصرف قدامها كتير، اللى بيتعمل فى المملكة كل سنة للناس اللى بتحج وتعتمر، لا يمكن لأى دولة فى العالم أن تماثله أو تعمل ربعه، أو
وتابع أديب: «مفتى ليبيا قال إنه مسئول عن فتواه قدام ربنا، طبعا هيخش فى نار جهنم ويتشوى فيها، وانا عايز أقوله إن الفلوس اللى الناس بتصرفها عشان تعمل حج أو عمرة، السعودية بتصرف قدامها كتير، اللى بيتعمل فى المملكة كل سنة للناس اللى بتحج وتعتمر، لا يمكن لأى دولة فى العالم أن تماثله أو تعمل ربعه، أو تستضيف 3 ملايين بنى آدم فى مكان واحد وفى وقت واحد ويؤمنهم جميعا أثناء المناسك».
وواصل: «ما يدفعه الناس للحج والعمرة فى السعودية ليس مالا، والسعودية ليست تاجرة دين زى حضرتك، السعودية ليها شرف إن فيها الكعبة وقبر الرسول، ومن مئات السنين تقوم على خدمة الحجيج والمعتمرين، والدخل بتاع السعودية الاساسى ليس من الحج والعمرة».
واختتم أديب: «الحمد لله إنه معملش زى أبرهة وقالهم تعالوا حجوا عندنا فى طرابلس، بس قريب ممكن نشوف الكلام دا».
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