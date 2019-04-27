شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من محافظ القليوبية بشأن معارض «أهلاً رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتورعلاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكبرى الشركات وتجار الجملة لسرعة الانتهاء من تجهيز معارض «أهلاً رمضان» بمختلف مراكز ومدن المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن السوق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل ولتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط.

وأعطى المحافظ تعليمات مشددة لمديري مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان».

يذكر أن المحافظة رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم بإقامة معارض «أهلا رمضان» بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج الطازج وياميش رمضان بأسعار مخفضة تتراوح مابين 25: 30 % عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.