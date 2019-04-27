شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم رؤساء نوادي واتحادات الهجن العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، ورئيس اتحاد الهجن بالسودان، ورؤساء نوادي واتحادات الهجن بالسعودية والدول العربية المشاركة في مهرجان الهجن بشرم الشيخ، بالإضافة لتكريم اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمجهوداته المتميزة التي بذلها في فترة زمنية قصيرة لإخراج مضمار الهجن الدولي بأحدث التقنيات والوسائل العلمية الحديثة.

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كما كرم فودة كل من رئيس الجالية المصرية بالكويت، واللواء مصطفى عفيفي، واللواء محمد هاني متولي، محافظي جنوب سيناء السابقين، وفاءا بما أنجزوه بالمحافظة، وأسرة الشهيد العميد مقاتل أحمد الجعفري، شهيد الواجب الذي استشهد على أرض سيناء إثر استهداف مركبته بعبوة ناسفة آواخر 2018.

وقالت زوجة الشهيد إن محافظ جنوب سيناء أصبح بمثابة الأب لأبنائها وشكرته لاهتمامه ورفع معنوياتها هي وأبناء الشهيد.

وخلال الاحتفالية، كرم المحافظ، الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية إعلام القاهرة، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.