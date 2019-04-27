شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عمال النظافة بشرم الشيخ، بمنطقة السوق القديم، وأقام المحافظ مأدبة عشاء وصرف لهم مكافآت مالية، وأحيت فرقتا الشرقية والإسماعيلية للفنون الشعبية الحفل.

وقال محافظ جنوب سيناء ان هذا هو العامل المصري الاصيل الذي يقوم بنظافة شرم الشيخ التي اشاد بها جميع وفود الموتمرات الكبري بشرم الشيخ، مضيفا انه ينتهز كل فرصة من اجل الجلوس معهم وتكريمهم.

شهد التكريم اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية، واحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، ورؤساء المدن، واعلاميين ومحافظين سابقين.