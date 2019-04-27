شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» ينظم ثاني جولاته لموظفيه في العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ثاني جولات موظفيه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قاموا بزيارة المبنى المخصص للجهاز والذي يتكون من 7 أدوار بالإضافة إلى دورين للجراج ومقام على مساحة ٢٥٠٠ متر.

كان الدكتور صالح الشيخ قد وجه بتنفيذ عدة جولات لموظفي الجهاز إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليطلعوا على المقر الجديد للجهاز ولتبديد أي قلق قد يساورهم تجاه النقل من المقر الحالي الذي اعتادوا عليه، ولمشاهدة آخر التطورات والإنجازات بالحي الحكومي ومشروع انشاء العاصمة الإدارية.

وأبدى الموظفون إعجابهم بتميز التصميم الهندسي المرن لمبنى الجهاز واتساعه، وهو ما سيسهم في توفير بيئة جيدة للعمل.

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جدير بالذكر أن الجهاز قد أطلق أولى زيارات موظفيه إلى العاصمة الإدارية الجديدة في منتصف الشهر الجاري، ومن المزمع أن تتوالى لتشمل كافة موظفي الجهاز.

كان الدكتور صالح الشيخ قد قام بزيارة إلى مبنى الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة في نوفمبر الماضي بصحبة عدد من قيادات الجهاز موجهاً الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة والإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعمل على تحديد الاحتياجات الوظيفية لموظفي الجهاز ووضعها في عين الاعتبار خلال مراحل تجهيز المبنى.

كما قرر تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للجهاز لوضع خطة انتقال الجهاز والعاملين به إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتكليفها باتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالاستعداد، للانتقال المرن للمقر الجديد.

وأسند رئيس الجهاز، إلى اللجنة مهمة وضع تصور شامل لاحتياجات مبنى الجهاز الجديد، من أجل ضمان نجاح عملية الانتقال، على أن تتضمن محاور خطة النقل محور الخدمات المالية والإدارية، ومحور نظم المعلومات وهو المتعلق بأعمال البنية التكنولوجية للمبنى، ومحور الموارد البشرية والخاص بالأمور المتعلقة بالعاملين من حيث أعدادهم ومسمياتهم الوظيفية وملفاتهم.

كما شارك الدكتور صالح الشيخ في فاعليات ورشة العمل التي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحضور الوزيرة هالة السعيد نهاية شهر المارس الماضي بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الموقف التنفيذي والتعرف على تفاصيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وعملية تقييم العاملين والجدارات المنتقلين.