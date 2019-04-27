شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يوجه رسالة لجمهوره عبر «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له على حسابه على «فيس بوك»، معلقًا عليها: «Am a cancer fighter».

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وكان قد أعلن «مدكور» إصابته بورم في القولون. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»: «أقدم شكرًا خاصًا للممرضة التي رافقتي أثناء الاطمئنان على صحتي، وهناك طفرة في التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى».

وتابع: «دخلت الصبح بدري المستشفى، وعملت أشعة، واكتشفت إصابتي بورم في القولون، وهعمل عملية لإزالته في رمضان بإذن الله»، معربًا عن شكره لجميع الجماهير.