شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على قطار المفاجآت فى شم النسيم × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السكة الحديد تشغيل قطار المفاجآت بمناسبة شم النسيم هذا العام، ويقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات، تفاصيل القطار ومواعيد قيامه وأسعار التذاكر. 1ـ قطار المفاجآت يعمل سنويا من القاهرة للإسكندرية والعكس. 1ـ قطار المفاجآت يعمل سنويا من القاهرة للإسكندرية والعكس. 2ـ يبدأ عمله الاثنين المقبل 29 أبريل. Advertisements 3ـ القطار يتكون من 10 عربات درجة ثانية مميزة. 3ـ القطار يتكون من 10 عربات درجة ثانية مميزة. 4ـ أسعار تذاكر السفر موحدة خلال رحلتى الذهاب والعودة وقيمتها 15 جنيهًا للفرد و10 جنيهات للأطفال 5ـ لا يجوز السفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأى قطار آخر 5ـ لا يجوز السفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأى قطار آخر 6ـ التذكرة المباعة لا ترد حال عدم استعمالها 7ـ كل من يخالف هذه التعليمات يتم تحصيل أجرة السفر كاملة والغرامات المقررة. 7ـ كل من يخالف هذه التعليمات يتم تحصيل أجرة السفر كاملة والغرامات المقررة. 8ـ ينطلق القطار من محطة مصر برمسيس الساعة 5:45 صباحا إلى الإسكندرية على أن يعود مساء نفس اليوم طبقًا لجداول التشغيل.

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