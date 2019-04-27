شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة السيسي في منتدى «الطريق والحزام» بالصين.. الأبرز في الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين«بمشاركة عدد من رؤساء وحكومات عدة دول العالم.:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد- في كلمة محددة وواضحة أمام قمة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولى بالعاصمة الصينية «بكين» أمس- اتساق أهداف مبادرة «الحزام والطريق» مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة في العالم.

وقال الرئيس ـ في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى لقمة المنتدى، بحضور رؤساء دول وحكومات نحو 40 دولة و5000 شخصية عامة ـ إنه يأتى في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجستى، ويوفر فرصا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجى كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

كما أعرب الرئيس عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذى تكلل بتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة خلال زيارته الأخيرة روسيا في أكتوبر 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أشاد- خلال لقائه أمس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منتدى «الحزام والطريق» بقصر الضيافة الصينى ببكين- بالتعاون الثنائى القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، حيث أشاد الرئيس الروسى بالجهود التي قامت بها السلطات المصرية في تأمين المطارات، والتى ستدعم استئناف رحلات الطيران الروسى عقب انتهاء المشاورات الفنية الجارية بين الجانبين حاليا.

وأشارت (الأهرام) إلى أن الرئيس السيسى شارك مساء أمس في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الصينى شى جين بينج في قاعة الشعب الكبرى ببكين، تكريماً للقادة المشاركين بقمة منتدى الحزام والطريق والتعاون الدولي.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسى التقي على هامش العشاء عددا من القادة ورؤساء الدول، منهم الرئيس البرتغالى مارسيلو دى سوزا، ورئيس الاتحاد السويسري أوَلي ماورَر، وبحث الرئيس معهما بعض الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والمشروعات القومية الكبري الجارى تنفيذها في مصر وما توفره من امكانات استثمارية ضخمة تفتح الباب امام التعاون التجارى والاستثمارى المشترك.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أنه في الوقت الذي تجددت فيه حالة الاحتقان السياسى بين المجلس العسكري وقوى المعارضة في السودان، على خلفية عدم نقل السلطة سريعاً للمدنيين، واصل الآلاف من المحتجين السودانيين مظاهراتهم واعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالى أمس، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكرى لتحقيق مطالب المحتجين بتسريع الانتقال للحكم المدني.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزارة المالية أعلنت تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية في مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية من خلال تنظيم ورش عمل قيادات الوزارات المعنية في المحافظات تناقش برامج الموازنة العامة مع المواطنين وأجهزة المحليات.

وأضافت أن الدكتور محمد معيط وزير المالية شدد على مراعاة توصيات واقتراحات المشاركين في الورش بحيث يمتد لتنفيذ الموازنة وتحديد المشروعات الممولة من الخزانة العامة.. بحيث يلعب المواطن والمجتمع المدني دورا في اختيار وتحديد المشروعات ذات الأولوية ليصبح المواطن جزءا اساسيا وشريكا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر استراتيجية 2030.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ناقشت مع عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية المشاركة في تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار لاستكمال إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا بالإضافة لمشروعات الطرق والموانئ والموارد المائية .

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وذكر البدر في الاجتماع على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية بالكويت أن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بدعمها حوالي 50 مشروعا في الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3.65 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة التقت عبداللطيف يوسف الحمد رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لبحث مساهمة الصندوق لدعم نفس المشروع بقيمة 70 مليون دينار كويتي «ما يعادل حوالي 230 مليون دولار» لتنفيذ محطة معالجة مياه المصرف.

وذكرت (الجمهورية) أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان قرر اعتماد 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وخدمية لمدينة حدائق أكتوبر على مساحة 40 ألف فدان.

وأضاف الجزار إنه يجري تنفيذ 10440 وحدة «435 عمارة» «سكن مصر» وصلت نسبة الانجاز 74%. و96% التنفيذ لـ 6960 وحدة «290 عمارة» «دار مصر» بينها 116 عمارة جاهزة للتسليم. كما أنه يجري تنفيذ 56232 وحدة «2343 عمارة» «الإسكان الاجتماعي» وتسليم عدد منها لمستحقيها، ومن المقرر تسليم باقي الوحدات بنهاية العام الحالي.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية)، أن قوات الجيش الوطني الليبي ألقت القبض على عنصرين تركيين يقاتلان في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في معارك العاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أنه ليست هذه المرة الأولي التي يثبت فيها تورط أجانب في القتال ضمن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري أمس الأول العثور على كرسي الطيار والباراشوت ومتعلقات الطيار أثناء فحص حطام طائرة «الميراج اف 1» التي تم إسقاطها قبل يومين.

وذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشاد- خلال لقائه أمس مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين- بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجا اقتصاديا متميزا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، مشيرًا إلى السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر، من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية.

وأشار الرئيس إلى ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، في مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن المنطقة الصناعية الصينية، فضلًا عن مناطق صناعية ولوجستية كبري، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيچي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات منتدي الحزام والطريق للتعاون الدولي ببكين، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الروسي هنأ الرئيس السيسي على نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأشاد بالمشاركة العريضة من الشعب المصري، وأكد أن كافة التعديلات التي تمت الموافقة عليها تمهد الطريق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر، كما أنها توطد لمناخ مستقر وآمن. وأوضح راضي أن الرئيس الروسي أعرب للرئيس السيسي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في مصر وسعادته بالتعامل معه.

وفي شأن آخر، نقلت (أخبار اليوم) عن الدكتور محمد معيط وزير المالية ان العام الحالي سيشهد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي والذي بدأ تنفيذه نهاية عام ٢٠١٦.

وقال معيط إن بعثة فنية من الصندوق ستصل القاهرة خلال مايو المقبل لاجراء المراجعة النهائية والأخيرة للبرنامج تمهيدا لصرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق والتي تبلغ ٢ مليار دولار.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس الصيني شي جين بينج طالب -خلال كلمته الافتتاحية بقمة منتدي «الحزام والطريق» في العاصمة الصينية بكين- بالتواصل مع الأمم المتحدة لإقامة جسر من التعاون المشترك بين جميع الحضارات. مضيفا أن المبادرة تهدف إلى التواصل وتعميق التعاون والجهود المشتركة، من أجل التصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه البشرية وتحقيق المنفعة للجميع.

واشار إلى أنه بفضل الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف اتضحت معالم تواصل 6 ممرات و6 طرق والعديد من الموانئ في العديد من الدول.