شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 29 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

كما هنأ "سعفان" بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الأمة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء، داعين الله عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله فى مستقبل مشرق وغد أفضل.