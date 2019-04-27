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وزيرة الصحة تودع الدفعة الأولى من الأطباء للتدريب على نظام التأمين الصحى بانجلترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى، الدفعة الأولى من الأطباء الذين تم اختيارهم للسفر للمملكة المتحدة للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يشار الى أنه سيتم تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد  كاولى المحافظات مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لليوم السابع أن سفر الأطباء يأتى على خلفية توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب البيريطانى لتعليم وتدريب الأطباء فى الخارج، على أن تتحمل الوزارة كافة التكاليف.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن تعليم الأطباء يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بالمستوى التدريبى للأطباء، لافتة إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تدريب وتعليم الأطباء لرفع كفاءتهم، مضيفة أن 2019 عام مقدمى الخدمة الصحية وتابعت: "هناك أولوية قصوى للاهتمام بالطبيب المصرى، ونحن نتعاون مع بريطانيا لأن نظامها الطبي من أفضل الأنظمة الصحية".

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وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الدفعة الأولى تشهد سفر 25 طبيبا ومشرفا ، مضيفة: "نستهدف 100 طبيب فى أول 3 شهور" .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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