أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم تعبر قناة السويس

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طول السفينة 347.1 متر وعرضها 41.4 متر وحمولتها الكلية 170 ألف طن.. على متنها ما يقرب من 3700 راكب وطاقمها يبلغ 1700 فرد.. وتصل إلى شنغهاي بالصين في يونيو المقبل

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الجمعة، عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم «SPECTRUM OF THE SEAS»، وسددت رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار. وقد أناب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، لاستقبال السفينة والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة. وأفاد "مميش" عبور السفينة من الصين بسلام، مشددا على توفير جميع الخدمات الملاحية وتعيين أكفأ المرشدين على السفينة.

وقال مميش إن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة، في ما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، الذي تحقق بالدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مميش "وقوف الشعب المصري البطل كله خلف هذا المشروع العملاق من أجل الارتقاء

وقال مميش إن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة، في ما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، الذي تحقق بالدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مميش "وقوف الشعب المصري البطل كله خلف هذا المشروع العملاق من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة، وتلبية متطلبات العملاء من مُلاك ومشغلي السفن ذات الغواطس الكبيرة التي تحقق وفرًا اقتصاديا من خلال اقتصاديات الحجم". وتعد «SPECTRUM OF THE SEAS» أحدث سفينة ركاب في العالم، حيث تم تسليمها للشركة المالكة خلال عام 2019، وتقوم بأول رحلة بحرية لها آتية من اليونان ومتجهة إلى ميناء العقبة الأردني. Advertisements ويبلغ طول السفينة 347.1 متر، وعرضها 41.4 متر، وحمولتها الكلية 170 ألف طن، رافعة علم جزر البهاما، وتحمل على متنها ما يقرب من 3700 راكب، وطاقمًا يبلغ 1700 فرد. وبدأت السفينة رحلتها من ميناء بريمرهافن بألمانيا في 10 أبريل 2019، متجهة جنوبًا في رحلة ممتدة عبر العديد من الموانئ الأوروبية بالبحر المتوسط، ثم تعبر قناة السويس متجهة جنوبا في رحلة عبر الموانئ الآسيوية لتصل إلى مينائها الأخير في شنغهاي بالصين في أول يونيو 2019. وقد أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة للقناة بعد ما شهدته من تطور كبير، خصوصا بعد إنشاء قناة السويس الجديدة التي يسّرت عبور هذه النوعيات العملاقة، حيث حافظت على صدارة القناة عالميا وصُنع مستقبل أفضل للأجيال الآتية، مشيرًا إلى أثرها الإيجابي في ارتفاع عائدات القناة بجانب السياسات التسويقية المرنة التي نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة، لم تكن تعبر القناة من قبل. كما أعرب ربان السفينة الكابتن "تشارلز تيجي" عن سعادته بعبوره في القناة اليوم بهذه السفينة العملاقة التي تعبر القناة في أول رحلة لها، مؤكدًا التأثير الإيجابي الكبير للقناة الجديدة فى حركة عبور السفن في القناة، والوفر الكبير الذي حققته في زمن الرحلة، فضلا عن السلاسة الكبيرة في حركة العبور، وكذلك الوفر في الوقود بما له من تأثير إيجابي على البيئة. كما أشاد ربان السفينة بكفاءة الخدمات الملاحية التي تقدمها هيئة قناة السويس، مؤكدا كفاءة السادة المرشدين وجميع القائمين على حركة الملاحة. وشهدت حركة الملاحة اليوم، كذلك عبور 37 سفينة عملاقة من الاتجاهين بحمولات بلغت 3.4 مليون طن، وكان من بين تلك السفن 8 سفن عملاقة تبلغ حمولة كل منها من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن. وتعد أكبر سفينة عبرت القناة اليوم من الشمال هي سفينة الحاويات السنغافورية العملاقة EVER GIFTED وحمولتها 222.2 ألف طن، آتية من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا، بينما كانت أكبر سفينة من الجنوب سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC MIRJAM وحمولتها 200 ألف طن، آتية من سنغافورة ومتجهة إلى مصر. يذكر أن قناة السويس قد شهدت معدلات مرتفعة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم البضائع والإيرادات، إذ إن عام 2018 شهد أعلى ارتفاع في الإيرادات.

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