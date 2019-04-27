شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 27 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات 40 دولة مشاركة في قمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي، التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين، ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة في الاجتماعات، كما يلتقي السيسي رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي.
يعقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اجتماعا على مستوى المندوبين في الكويت لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، أبرزها المصادقة على حساباqت الأمانة العامة والهيئة القضائية عن العام الماضي.
تختتم فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته السابعة تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء في تظاهرة دولية مع كل الفرق الفنية للموسيقى في العرس السيناوي.
يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات عيد القيامة المجيد، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والسفراء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
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