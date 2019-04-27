المطران منير حنا يترأس احتفالات الكنيسة الأسقفية بعيد القيامة المجيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحتفل الكنيسة الأسقفية، مساء السبت، برئاسة المطران منير حنا أنيس بصلاة قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بمنطقة الزمالك. يترأس الصلاة المطران الدكتور منير حنا أنيس مطران إبراشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، بحضور عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

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