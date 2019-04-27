شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل روسيا بالإسكندرية: علاقات قوية تربط مصر وروسيا ولقاءات عديدة بين الرئيسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد قنصل روسيا بالإسكندرية ومدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية مراد جاتين بقوة العلاقات المصرية الروسية.

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وقال جاتين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، إن العلاقات التي تربط بين الدولتين تزداد قوة ومتانة، وأشار إلى لقاء الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين خلال مشاركتهما في أعمال قمة (منتدى الحزام والطريق للتعالون الدولي) بالعاصمة الصينية بكين.

ونوه إلى أن هناك دائما لقاءات مشتركة تجمع بين الرئيسين لمناقشة القضايا الهامة بما يعزز العلاقات بين الدولتين. وأوضح ان العام المقبل هو العام المصري ـ الروسي الذي يضم العديد من الفعاليات المتنوعة التي تشمل عدة مجالات.

وألمح إلى أن دور المركز الثقافي الروسي يتمثل في تنظيم الفعاليات التي تحقق الترابط بين الشعبين المصري والروسي.