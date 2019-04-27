شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم رؤساء نوادي واتحادات الهجن العربية في ذكري تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، ورئيس اتحاد الهجن بالسودان، ورؤساء نوادي واتحادات الهجن بالسعودية والدول العربية المشاركة، والمشاركين في مهرجان الهجن بشرم الشيخ، وذلك في اطار احتفالات محافظة جنوب سيناء، بالذكري 37 لعيد تحرير سيناء.

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كما كرم فودة رئيس مدينة شرم الشيخ محمود السولية، لمجهوداته المتميزة وللجهود التي بذلها في فترة زمنية قصيرة لاخراج مضمار الهجن الدولي بأحدث التقنيات والوسائل العلمية الحديثة.

وكرم فودة الدكتور عبدالمحسن أبوالحسن، رئيس رابطة المصريين بالكويت، وسفير النوايا الحسنة، كما كرم المحافظ اللواء مصطفي عفيفي، واللواء محمد هاني متولي، محافظي جنوب سيناء الاسبقين، وفاء بما انجزوه بالمحافظة.

كما كرم محافظ جنوب سيناء، أسرة الشهيد العميد مقاتل أحمد الجعفري، شهيد الواجب الذي استشهد على أرض سيناء إثر استهداف مركبته بعبوة ناسفة أواخر 2018.