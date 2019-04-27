شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل بمستشفى مطوبس وعودة الأطفال إلى الحضانات بعد إصلاح الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن العمل يسير بشكل منتظم منذ صباح السبت، بمستشفى مطوبس المركزي، بعد حدوث ماس كهربائي بالكابل الرئيسي للمستشفى، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وجرى نقل الأطفال من حضانات مستشفى مطوبس المركزي إلى مستشفى فوه المركزي بسيارات الإسعاف.

وأكد المحافظ على عودة جميع أطفال حضانات مستشفى مطوبس من مستشفى فوه المركزي، بعد إصلاح العطل والاطمئنان على انتظام تشغيل الحضانات وأقسام المستشفى بالكامل في وجود وكيل وزارة الصحة الدكتور فيصل جودة، وهندسة كهرباء مطوبس، وكافة المعنيين لمتابعة الحادث وتأمين وضمان سلامة جميع مرضى المستشفى.

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن العمل يسير بجميع أقسام المستشفى بشكل منتظم، ولا يوجد خسائر في الأرواح جراء حادث ماس كهربائي حدث بالمستشفى، مشيرا إلى أنه كان متواجدًا أثناء الحادث، إذ تم نقل 15 طفلاً بحضانات مطوبس إلى المستشفيات الخاصة بمطوبس ومستشفى فوه المركزي حتى تم إصلاح كابل الكهرباء.