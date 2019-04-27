شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة وبكين توقعان اتفاقية شراكة لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم (السبت)، بالعاصمة الصينية بكين مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر .

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى ممثلان لمصنع 200 الحربى وشركة ايموت للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب االصينى ممثل لشركة فوتون لصناعة السيارات .

وأكد العصار، ان مشروع تصنيع سيارات كهربائية فى مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وطبقا لتوجيهاته التى تهدف الى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يشجع هذا المشروع، ويتابع خطوات تنفيذه يوما بيوم ويطلع على كافة التفاصيل الخاصة به بشكل كبير جدا.

وأشار الى أن اتفاقية الشراكة مع الجانب الصينى بهذا الشان تتضمن تصنيع مشترك لـ 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات ، تبلغ نسبة المكون المصرى فيها 45 فى المائة ، على أن يتبعها مراحل قادمة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى ايضا .

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وقال العصار، إن المرحلة الثانية ستكون للاتوبيسات المفصلية الكبرى والتى تبلغ سعتها 180 راكبا . مشيرا الى أن شركة فوتون أهدت مصر سيارة مفصلية حيث سيتم تجربة افضل السبل لاستخدامها سواء فى المدن الجديدة أو النقل العام أو أى استخدام اخر .

وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة الأولى من ذلك المشروع التى ستستغرق 4 سنوات تصنيع كافة مكونات الأتوبيس بمعرفة مصر عدا البطارية والمحرك الكهربائى، حيث سيتم تصنيع جسم الأتوبيس من شرائح الحديد والصلب، وسائر الأجزاء الأخرى فى مصر.

وأشار الوزير إلى أنه زار مصنع فوتون الصينى، وتأكد من قدرته على الوفاء بتلك الشراكة فى ضوء إمكانياته الهائلة لتصنيع كافة أنواع السيارات الكهربائية.