شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 143 ألف رأس ماشية و5 ملايين طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مذبوحات الماشية، توضح أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال مارس الماضى بلغت 143,191 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال داخل المجازر المعتمدة، وتحت إشراف الطب البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

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وأضاف التقرير، أنه بالنسبة لمذبوحات الدواجن فقد بلغ الإجمالى منها 5 ملايين و7502 طائر داخل المجازر المعتمدة وتحت الإشراف البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير"، وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.