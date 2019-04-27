تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم. وفى النقاط التالية أهم استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الربيع: 1- تشكيل فرق طوارئ لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات العامة. 2- تشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين . 3- تكثيف الحملات على محال بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة. 4- تجهيز كافة الحدائق وصيانة المسطحات الخضراء لاستقبال المواطنين. 5- توزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجانا. Advertisements 6- تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية. 7- قص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين. 8- تشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية. 9- وقف أجازات أطباء الطب البيطرى لتكثيف الرقابة على الأسواق. 10- تشكيل لجان من الأطباء البيطريين للمرور على المصانع والمحلات بالأسواق العامة. 11- تشكيل لجان من مديرية الصحة للمرور على أماكن تصنيع الأسماك المملحة. 12- تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقى الشكاوى. 13- المرور على المتنزهات والحدائق والملاهي والأسواق. 14- إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة.

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