شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إعلان جداول الامتحانات قبل انطلاقها بأسبوع على الأقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستعلن جداول الامتحانات بالكليات المختلفة قبل انطلاق العملية الامتحانية بأسبوع على الأقل.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشيرا إلى أن قاعات الامتحانات جاهزة لامتحان الطلاب، مشددا على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية كما أقرها مجلس الجامعة.
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