مصر | ننشر صور أأطنان الفسيخ الفاسد المضبوط داخل مخزن بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صور أأطنان الفسيخ الفاسد المضبوط داخل مخزن بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على صورا لأطنان الفسيخ الفاسد والمضبوط داخل مخزن غير مرخص بمركز منشأة القناطر.

وكانت كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام عمرو ع ع، 25 سنة، صاحب محل ومخزن اسماك مملحة بدون ترخيص بدائرة مركز منشاة القناطر بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة ( فسيخ ) منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتهتك بالانسجة مستغلا تلك الفترة لقرب موسم شم المنسيم وزيادة اقبال المواطنين علي تلك الأصناف بقصد تحقيق الأرباح الطائلة الغير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المخزن المشار اليها حيث امكن ضبط المتحرى عنه وبالتفتيش عثر بداخلها على 1450 كيلو جرامًا أسماك مملحة ( فسيخ ) معباة داخل برميل خشبية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وبلغ اجمالى المضبوطات طن واربعمائة وخمسون كيلوجرام اسماك مملحة ( فسيخ ) غير صالحة للاستهلاك الادمي كما جاء بتقرير لجنة الطب البيطري ومفتش الأغذية والتموين.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.