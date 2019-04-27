انت الان تتابع أشهر 8 ترانيم ترتل بالكنائس يوم الجمعة العظيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ترتل الكنائس «ترانيم» وضعت في التاريخ المعاصر.. أشهرها «إلهي إلهي كن قائدي».. السيدة فيروز لها حضور يوم الجمعة العظيمة بترانيم الآلام وأشهرها «واحبيبي»

يشهد أسبوع الآلالم ويوم الجمعة العظيمة، مجموعة من الألحان والتراتيل الكنسية التي تم وضعها منذ قرون عديدة، بل وبعض هذه النغمات من أصل مصري قديم «فرعوني»، ومع ذلك فهناك مجموعة من الترانيم و«التراتيل»، الحديثة التي وضعت في التاريخ المعاصر وأصبح يتم ترتيلها في يوم الجمعة العظيمة مثل: «ياسيدي كم كان قاسيا»، و«إلهي إلهي كن قائدي»، و«واحبيبي» و«يا قدوس يا بار»، وتتميز السيدة فيروز بمجموعة من التراتيل الحزينة، التي ترتلها في كنائس لبنان، بعضها من التراث البيزنطي الذي ورثته كنيسة الروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك اليوم.

بعد الساعة التاسعة أو الساعة الحادية عشر، من يوم الجمعة العظيمة، تتوقف صلوات البصخة حسب الترتيب القديم، لترتيل مجموعة من هذه الترانيم المعاصرة، ثم بعدها يلقي أحد الكهنة عظة، وتعود وتستكمل الصلوات كما هي مرتبة منذ القدم. ترنيمة إلهي إلهي تعتبر من من العلامات، بخصوص يوم الجمعة العظيمة، رتلها كثيرون، لكن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشهر 8 ترانيم ترتل بالكنائس يوم الجمعة العظيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.