شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا علي هامش قمة رؤساء الحكومات في اليوم الاخير لمنتدى الحزام والطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا على هامش إنعقاد المائدة المستديرة لرؤساء الحكومات وممثلي الدول لبحث العذيد من الموضوعات وفي مقدمتها توطين التكنولوجيا، ضمن فعاليات اليوم الاخير لمنتدي الحزام والطريق الذي يعقد بالعاصمة الصينية بكين .

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني «تشي جين بينج» لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

فضلا عن حرص مصر على التفاعل في ظل أنها تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلاً عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقاً لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.