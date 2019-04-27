شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط جديدة لالتحاق الطلاب بجامعات أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، الضوابط الجديدة لالتحاق الطلاب المصريين الجدد بالجامعات الأجنبية بالخارج للعام الدراسى المقبل، ليتم معادلة الشهادات التي يحصلون عليها عند تخرجهم، وذلك حلا للمشكلات التي تواجههم.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن الضوابط تتضمن ضرورة استيفاء تصديق جميع الجهات المختصة في مصر على صورة شهادة الثانوية العامة، التي يتم إرفاقها مع الدعوات الدراسية، التي يتم توجيهها إلى الطلاب المصريين، الذين يرغبون في الدراسة في الخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات، عند استلام المستندات الخاصة للوضع تحت الإشراف العلمى لإدارة البعثات.

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ونبهت الوزارة إلى أنه سيتم وضع جميع الطلاب تحت الإشراف العلمى للإدارة، شرطًا لمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمى للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من الجامعة الأجنبية تفيد بتقدم الطالب الدراسى.

كما تتضمن الضوابط مراجعة الطالب لقائمة الجامعات الأوكرانية التي سيتم النظر في معادلتها من المجلس الأعلى، حيث سيتم النظر في معادلة هذه الجامعات فقط في حال قبول الطلاب الجدد، أما الذين سبق قبولهم قبل القرار فسيتم النظر في معادلة شهاداتهم وفق كل حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا من خلال الموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى عن أسماء الجامعات الأجنبية في الدول المختلفة التي سيتم النظر في معادلتها، مشددةً على أنه في حال عدم التزام الطلاب بضوابط وشروط الالتحاق بالجامعات الأجنبية، لن يتم معادلة شهاداتهم.