شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المائدة المستديرة لـ«الحزام والطريق» في بكين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق في العاصمة الصينية بكين في العاشرة صباحا بتوقيت الصين، الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة اعمال اليوم الأخير لمنتدي الحزام والطريق بانعقاد المائدة المستديرة لرؤساء الحكومات وممثلي الدول لبحث العذيد من الموضوعات وفي مقدمتها توطين التكنولوجيا

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني «تشي جين بينج» لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

فضلا عن حرص مصر على التفاعل في ظل أنها تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلاً عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقاً لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.