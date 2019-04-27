وزيرة الصحة تودع أول دفعة أطباء يسافرون إنجلترا للتدرب على "التأمين الصحى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تودع اليوم فى السادسة صباحا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى مطار القاهرة الدولى الدفعة الأولى من الأطباء الذين تم اختيارهم للسفر للمملكة المتحدة للتدرب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. ومن المقرر أن يتم تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد كأولى المحافظات مطلع شهر يوليو المقبل. Advertisements يشار الى أن هيئة الرعاية الصحية المسؤلة عن تقديم الخدمات الطبية فى منظومة التأمين الصحى الشامل تستعد لتوفير الخدمات من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى .

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