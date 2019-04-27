تعرف على آراء المذاهب الاربعة فى افضل الاوقات لزيارة القبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما هي أفضل الأوقات لزيارة القبور ؟،سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: ما هي أفضل الأوقات لزيارة القبور ؟،سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم ،حيث ذكر اصحاب المذاهب الأربعة ما يلى: 1- الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. Advertisements 2- المالكية: يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت. 3- الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت. 4- الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم.

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