شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات تتخذها الداخلية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الأجهزة الأمنية ملامح خطة تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد، بما يضمن سعادة المصريين بهذه المناسبة الدينية ويحول دون وقوع ما يعكر الصفو. وتشتمل الخطة على 10 نقاط أساية هى: وتشتمل الخطة على 10 نقاط أساية هى: 1ـ تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة. 2ـ فرض طوق أمنى فى محيط دور العبادة والمنشآت الهامة. 3ـ تسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع. 4 ـ الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية. 5ـ وجود خدمات الشرطة النسائية للمشاركة فى عمليات الفحص والتأمين. 6ـ الاستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها. Advertisements 7ـ التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى. 8ـ الالتزام بالحرم الآمن بمحيط دور العبادة. 9ـ عدم السماح لأحد بترك سيارات بمحيط دور العبادة. 10ـ فحص الشقق المفروشة بمحيط دور العبادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 خطوات تتخذها الداخلية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.